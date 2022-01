Si lega un cappio al collo e si lancia dal sesto piano, agenti lo afferrano e gli salvano la vita

"Ho temuto che sia i poliziotti che l'uomo potessero cadere nel vuoto". Così un testimone racconta la paura vissuta alle prime ore di lunedì quando ha visto una persona lasciarsi cadere nel vuoto dal sesto piano di una palazzina di Colle Prenestino dopo essersi legato una corda al collo con un nodo cappio. Provvidenziale l'intervento degli agenti che sono riusciti ad afferrarlo per le braccia dopo che l'aspirante suicida si era lasciato cadere dalle scale d'emergenza dell'immobile della periferia est della Capitale.

A richiedere l'intervento al 112 lo stesso aspirante suicida, un 50enne residente nella provincia di Roma. Giunto in via Emilio Longoni l'uomo è infatti salito sulle scale d'emergenza raggiungendo il sesto piano e dopo essersi stresso una fune da lavoro al collo si è messo sull'esterno della ringhiera.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del I nucleo della sezione volanti con l'ausilio degli agenti del distretto Prenestino e del commissariato San Basilio. Assieme a loro anche i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Provvidenziale anche il lavoro dell'operatore del 112, riuscito a convincere inizialmente l'uomo a desistere dai propri intenti dando tempo agli altri poliziotti di avvicinare il cinquantenne.

Particolarmente agitato, con in mano un taglierino, alla vista dei soccorritori li ha però allertati: "Non vi avvicinate altrimenti mi butto, mi vogliono levare la casa, senza la mia casa io mi ammazzo". All'arrivo dei pompieri con l'autoscala l'uomo si è però lasciato cadere nel vuoto. A salvargli la vita sono però stati i poliziotti che sono riusciti ad afferrarlo per le braccia rischiando di essere trascinati nel vuoto.

Riusciti a metterlo in sicurezza l'aspirante suicida è stato quindi affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al policlinico Tor Vergata in codice rosso per dinamica.