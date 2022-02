Un uomo minacciava di buttarsi da un balcone al quinto piano: così è stato salvato

"Se vi avvicinate mi butto di sotto", queste le parole che un uomo ha rivolto ai carabinieri intervenuti in un appartamento di Tor Tre Teste dopo la richiesta d'intervento per un tentato suicidio. E' accaduto domenica mattina in via Francesco Tovaglieri. Carpita la fiducia dell'uomo, un 44enne romano, i militari lo hanno fatto desistere dai propri intenti e lo hanno affidato alle cure del personale del 118.

La richiesta d'intervento al 112 alle prime luci di domenica 20 febbraio dopo che un uomo ha minacciato il suicidio dal balcone di una palazzina al quinto piano. Intervenuti sul posto i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno trovato il 44enne (che si trovava in casa agli arresti domiciliari) che minacciava di gettarsi nel vuoto da oltre dieci metri d'altezza.

Una volta che i carabinieri sono riusciti ad entrare nell'abitazione, il 44enne non solo non ha desistito dai propri intenti suicidi anzi. Si è barricato dietro un tavolo all'angolo del balcone ed, armato di coltello e di una corda ha intimato agli uomini dell'arma di non avvicinarsi altrimenti l'avrebbe fatta finita.

Una situazione di estremo pericolo con i carabinieri che dopo essere riusciti a carpire la fiducia dell'uomo lo hanno tratto in salvo e messo in sicurezza. Richiesto l'intervento dell'ambulanza l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Addolorata per accertamenti. Restano da accertare le cause che hanno portato l'uomo a minacciare il suicidio.