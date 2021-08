"La faccio finita per sempre", ragazzo minaccia di gettarsi nel Tevere da ponte Sisto

Lo hanno trovato seduto sul parapetto del ponte con le gambe rivolte verso il fiume. Sguardo assente ha poi manifestato le sue intenzioni: "Voglio morire, adesso basta la faccio finita per sempre". Questa la situazione che si sono trovati davanti i poliziotti che poi hanno tratto in salvo il ragazzo scongiurando il peggio. Il tentato suicidio nel pomeriggio di ieri nella zona di Trastevere.

La richiesta d'intervento alla sala operativa della Questura intorno alle 18:20 di mercoledì per un giovane che manifestava intenti suicidi nella zona di Trastevere. Da qui la ricerca degli agenti delle volanti che, dopo aver perlustrato la zona del lungotevere hanno trovato il 22enne. Lasciata la volante a debita distanza i poliziotti si sono quindi avvicinati al ragazzo che si trovava con i piedi nel vuoto sul parapetto di ponte Sisto.

Intenzionato a mettere in atto l'estremo gesto gli agenti sono riusciti ad afferrare il ragazzo per le spalle ed i pettorali ed a metterlo in sicurezza sul ponte per poi affidarlo alle cure del personale del 118.