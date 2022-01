Stazione Trastevere, sale su un'impalcatura e minaccia il suicidio: salvato 49enne

Momenti di tensione nella mattinata di oggi quando un uomo ha minacciato di togliersi la vita su una impalcatura nei pressi della stazione Trastevere. Erano da poco passate le 10 di mattina quando gli agenti del XI distretto San Paolo, mentre stavano svolgendo delle indagini nella zona della stazione, sono stati avvisati da un cittadino che, poco lontano da loro, sopra un ponteggio edile aveva notato un uomo era in atteggiamenti che destavano preoccupazione.

I poliziotti si sono arrampicati velocemente sull'impalcatura, proprio nell'attimo in cui l'uomo, un romeno di 49 anni, stava per compiere l'insano gesto, riuscendo, con non poca difficoltà, a salvarlo togliendogli dalle mani la corda di fortuna che si stava legando al collo. L'uomo è stato poi assistito dal personale del 118 che la Sala Operativa aveva allarmato e fatto arrivare in pochissimo tempo.