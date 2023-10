Ragazzo di 26 anni minaccia di lanciarsi nel vuoto dal ponte delle Valli

Seduto sul ponte delle Valli, gambe rivolte verso l'esterno, aveva deciso di lanciarsi nel vuoto. Un tentato suicidio da parte di un giovane romano sventato dagli agenti della polizia municipale. Convinto a desistere dai propri intenti il ragazzo è stato messo in sicurezza e affidato alle cure del personale medico.

È stata una pattuglia del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale a intervenire in via delle Valli, sul ponte che divide Conca d'Oro dal Quartiere Africano. Le agenti, giunte sul posto, dopo aver ascoltato le ragioni che avrebbero spinto il 26enne romano al gesto estremo, sono riuscite ad allontanarlo dal pericolo e ad affidarlo alle cure mediche del caso.

Il precedente

Già in passato, era il settembre del 2020, una donna aveva minacciato l'estremo gesto sul ponte delle Valli. Provvidenziale in quel caso fu l'intervento di un autista Atac che si trovava alla guida di un mezzo pubblico della linea 38. Intuita la situazione di emergenza il conducente arrestò la corsa e riuscì a mettere in salvo l'aspirante suicida.