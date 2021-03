In piedi sul parapetto del ponte si getta nel fiume, agenti lo salvano ma rischiano di precipitare con lui

Camminava in piedi sul parapetto del ponte che unisce piazza della Libertà a piazza del Popolo. Questa la scena che si sono trovati davanti i poliziotti in transito nella mattinata di martedì in Centro Storico. A tentare l'estremo gesto un uomo di 40 anni.

Il tentato suicidio intorno alle 12:00 davanti alle decine di automobilisti in transito a quell'ora su Ponte Regina Margherita. Intuite le intenzioni dell'uomo sono quindi intervenuti gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia che hanno cominciato a parlare con l'uomo per farlo desistere dai propri intenti suicidi.

Mediazione che però non ha dato i frutti sperati con l'uomo sempre più agitato che ha provato a lasciarsi cadere nel vuoto. Un possibile volo di decine di metri nel fiume Tevere sventato dai poliziotti che sono riusciti ad afferrarlo uno per un braccio e l'altro per il cappuccio rischiando di essere trascinati dal peso dell'uomo nel sottostante fiume.

Messo in sicurezza non senza difficoltà il 40enne è stato affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti.