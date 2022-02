Sul parapetto di ponte Tazio minaccia di gettarsi nel fiume

Un uomo sul parapetto del ponte sulla via Nomentana Nuova. Una figura che non è passata inosservata ad un motociclista in transito nella zona di Città Giardino che, notata la scena, non ci ha pensato un attimo e si è fermato nel tentativo di convincere l'aspirante suicida a desistere dai propri intenti. Un intervento provvidenziale a cui ha fatto seguito l'arrivo della polizia locale con gli agenti riusciti poi a fermare e salvare un 42enne.

I fatti intorno alle 9:00 di giovedì mattina, su ponte Tazio, a due passi da piazza Sempione. Qui un 42enne nato in Kenya è salito sulla balaustra di ponte Tazio ed ha minacciato di gettarsi nel fiume Aniene. Fermatosi un motociclista assieme ad altri passanti, nel volgere di pochi minuti sono quindi intervenuti gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale già presenti nell'area del parco Simon Bolivar per dei controlli.

Raggiunto l'aspirante suicida i caschi bianchi sono poi riusciti a fermarlo ed a metterlo in sicurezza sul marciapiede della via Nomentana Nuova. Richiesto l'intervento dell'ambulanza l'uomo è stato trasportato al policlinico Umberto I per accertamenti. Restano da accertare le cause che hanno portato il 42enne a minacciare l'estremo gesto.