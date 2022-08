Ragazza minaccia di gettarsi dal ponte, il fidanzato si scaglia contro gli agenti e viene arrestato

Alba di paura a Trastevere dove una ragazza minore di 18 anni ha minacciato di gettarsi nel Tevere da ponte Sisto. Salvata da un passante, insultato e preso a male parole dall'adolescente, a finire in manette è stato invece il fidanzato della giovane, che si è scagliato contro i poliziotti intervenuti nel centro storico di Roma dopo la chiamata al 112.

I fatti sono accaduto poco dopo le 6:00 di sabato mattina quando la ragazza ha minacciato di volersi lasciare cadere nel fiume dal ponte che collega lungotevere dei Vallati a lungotevere Farnesina. Notata da un passante l'uomo l'ha tratta in salvo ma l'adolescente lo ha aggredito verbalmente, per poi allontanarsi.

Richiesto l'intervento alle forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Trastevere di polizia che hanno poi rintracciato la minorenne nella vicina piazza Trilussa. Affidata alle cure del personale del 118 l'adolescente è stata poi trasportata all'ospedale Santo Spirito per accertamenti.

A movimentare la mattinata ci ha però pensato il fidanzato della ragazza, un 24enne già conosciuto alle forze dell'ordine, che si è scagliato contro i poliziotti intervenuti su ponte Sisto per gli accertamenti di rito. Fermato il ragazzo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale con due poliziotti poi refertati in ospedale con 10 e 7 giorni di prognosi.

Restano da accertare le cause che hanno portato il fidanzato a scagliarsi contro gli agenti e cosa abbia spinto l'adolescente a minacciare l'estremo gesto. Accertamenti in corso da parte degli investigatori del commissariato Trastevere che, ascoltati i due, al momento non escludono nessuna ipotesi.