"Il mio compagno si vuole suicidare, correte": i carabinieri lo trovano in casa con una pistola

È stata la chiamata della compagna a dare l'allarme ai carabinieri che, la scorsa notte, sono intervenuti nell'appartamento dell'uomo, in via Casilina, dopo che la fidanzata di un 44enne romano, poco prima, aveva ricevuto dei messaggi sul cellulare che annunciavano intenti suicidi.

Nell'appartamento i militari della Stazione di Roma Torpignattara coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile di Roma hanno trovato l'uomo che dormiva e - dopo una perquisizione - hanno rinvenuto una pistola calibro 22, modello 76, con matricola abrasa e 8 cartucce che sono stati sequestrati.

L'uomo è stato portato presso l'ospedale San Giovanni di Roma per accertamenti. Successivamente è stato condotto in caserma dove è stato trattenuto in attesa di essere portato presso il Tribunale di Roma per l'udienza di convalida dell'arresto per detenzione di arma clandestina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.