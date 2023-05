"Basta guerra in Ucraina", uomo minaccia di gettarsi dal ponte nel Tevere

"Basta guerra in Ucraina", questa una delle frasi che un uomo ha urlato prima di minacciare di lasciarsi cadere nel Tevere da un ponte in Centro Storico. A salvargli la vita i carabinieri, che lo hanno convinto a desistere e lo hanno messo in sicurazza dopo che stava lasciando la presa del parapetto dove si era seduto poco prima. Il tentato suicidio nella notte su ponte Principe Amedeo Savoia Aosta.

Sono state decine le chiamate arrivate al 112 a partire dall'1:00 della notte fra il 2 e il 3 maggio che segnalavano la presenza di un uomo sul parapetto del ponte che collega piazza della Rovere a via Acciaioli con intenti suicidi. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del VIII reggimento Lazio e il personale del 118 che hanno trovato l'aspirante suicida - in stato confusionale - mentre urlava frasi prive di senso, fra le quali "no guerra in Ucraina".

Convinto a desistere dai propri intenti è stato fatto scendere dal parapetto e messo in sicurezza. Identificato in un 50enne cittadino ucraino l'uomo è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso al vicino ospedale Santo Spirito.