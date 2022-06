Scavalca la ringhiera e minaccia di lanciarsi nel vuoto dal belvedere dei Fori Imperiali

Ha scavalcato la ringhiera del belvedere che dà sui Fori Imperiali ed ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. E' accaduto poco dopo le 4:00 di stanotte quando gli agenti della polizia locale sono intervenuti per salvare una ragazza americana di 24 anni che minacciava il suicidio dal monte Capitolino del Campidoglio.

I caschi bianchi della sezione Arce capitolina sono stati allertati dalle grida della giovane che in forte stato di agitazione tentava di scavalcare la ringhiera del belvedere lato via San Pietro in Carcere. Gli agenti sono subito intervenuti per scongiurare il peggio, impedendo alla giovane di compiere l’atto estremo.

Dopo averla messa in sicurezza e rassicurata, è sopraggiunto personale dei carabinieri della compagnia Roma Centro che, già sulle tracce della ragazza, ha proceduto con gli ulteriori accertamenti del caso. La 24enne è stata trasportata dal 118, in ospedale, per le necessarie cure.