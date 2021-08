Si lascia cadere nel vuoto, carabinieri lo afferrano per un braccio e lo salvano

A 92 anni aveva deciso di farla finita. Il suo intento era quello di lanciarsi dal balcone dell'appartamento in cui vive, al quarto piano di uno stabile in zona Colli Albani. A salvarlo sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che sono riusciti, proprio mentre l'uomo si stava lasciando andare nel vuoto, ad afferrarlo per un braccio e, a fatica, a trarlo in salvo.

È accaduto ieri: i militari erano intervenuti su segnalazione al 112 di una probabile lite nell’appartamento che l’anziano condivide con altri componenti della sua famiglia. Arrivati sul posto, i militari hanno preso contatti con loro, i quali hanno spiegato che l’anziano era andato per qualche minuto in escandescenze, ma che poi tutto si era risolto bonariamente.

I Carabinieri, non trovando in casa il 92enne, lo hanno cercato insieme ai famigliari nelle altre stanze, individuandolo già oltre la ringhiera del balcone della veranda, con i piedi poggiati sulla soglia esterna e completamente proteso verso il vuoto. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha deciso di lasciarsi andare, ma la prontezza di riflessi dei militari ha consentito di afferrarlo per un braccio e poi di riportarlo nuovamente all’interno dell’appartamento. Il 92enne è stato poi trasferito al San Giovanni Addolorata dove è stato trattenuto in osservazione.