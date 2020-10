Paura al centro commerciale: giovane minaccia di gettarsi dalla balaustra del secondo piano

Tragedia sfiorata al centro commerciale CinecittàDue. Domenica pomeriggio, intorno alle 17:40, un ragazzo di età poco superiore ai 20 anni ha tentato il suicidio scavalcando la balaustra al secondo piano dell'edificio, ad oltre 15 metri di altezza, e minacciando ripetutamente di lanciarsi nel vuoto.

Notando quanto stava accadendo una guardia giurata Sicuritalia è immediatamente intervenuta sul posto trattenendo con forza l'uomo e riportandolo in salvo. Durante il salvataggio il giovane, in evidente stato confusionale, ha continuato a dimenarsi in modo violento, mordendo la guardia giurata al braccio sinistro e minacciando di ripetere il gesto sconsiderato, per fortuna senza riuscirvi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono le Forze dell'ordine ed un presidio sanitario del 118.