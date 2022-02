Appeso alla ringhiera minaccia di gettarsi dal cavalcavia del raccordo anulare

A lanciare l'allarme sono state le decine di automobilisti in transito sul grande raccordo anulare dopo aver visto un uomo appeso alla ringhiera del cavalcavia dell'A90. Il tentato suicidio a Casal Monastero, periferia nord est della Capitale nel primo pomeriggio di giovedì 10 febbraio.

Ricevute decine di telefonate al 112, all'altezza dell'uscita 12 Centrale del Latte del raccordo sono quindi intervenuti gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, poliziotti delle volanti e del commissariato Sant'Ippolito ed i vigili del fioco. Arrivati sul cavalcavia di via Belmonte in Sabina i soccorritori hanno trovato un uomo - particolarmente agitato - appeso alla ringhiera del cavalcavia con le gambe nel vuoto che minacciava di gettarsi sulle auto in transito sulla carreggiata interna della superstrada che circonda la Capitale.

Poco propenso a desistere dai propri intenti gli agenti hanno quindi atteso il momento propizio e sono riusciti ad afferrarlo. Messo in sicurezza sulla strada è stato poi affidato alle cure del personale del 118 con l'ambulanza che l'ha trasportato in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini. Restano da accertare le cause che hanno spinto l'uomo all'estremo gesto.