Casilina: si lega un cappio al collo e prova a lanciarsi nel vuoto, salvato dal suicidio

Con un cappio al collo ha provato ad impiccarsi ma è stato salvato dai carabinieri. E' accaduto domenica mattina quando i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Palestrina sono intervenuti sulla via Casilina a San Cesareo a seguito di una richiesta delirante al 112 di un 49enne, cittadino romeno.

Alla vista dei militari l'uomo ha cominciato a correre verso una ringhiera prospiciente il ciglio di un dirupo profondo circa 4 metri a cui aveva già assicurato un cavo con un cappio e, dopo esserselo cinta al collo, ha provato a lanciarsi nel vuoto tentando il suicidio.

Il tempestivo intervento in sicurezza dei carabinieri, con non poca difficoltà, ha evitato il peggio ed ha permesso ai militari di trarlo in salvo. Intervenuto 118, il 49enne è stato trasportato al reparto psichiatrico dell'ospedale di Colleferro dove è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio (tso). Seppur grave il 49enne non è in pericolo di vita.