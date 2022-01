Tenta il suicidio la notte di capodanno: afferrato dai carabinieri mentre prova a lanciarsi nel Tevere

Voleva farla finita ed aveva deciso di suicidarsi la notte di capodanno. Salvataggio nella notte a Roma nord da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Rrionfale, durante un servizio di pattuglia. I militari, in transito sul ponte Duca d’Aosta, hanno notato un uomo di 47 anni in evidente stato confusionale che palesava la volontà di suicidarsi sporgendosi dal parapetto con l’intento di lanciarsi nel fiume Tevere.

il tempestivo intervento dei carabinieri che hanno afferrato l’uomo mettendolo in sicurezza, ha consentito di salvarlo da morte certa. L'insano gesto, verosimilmente, è da attribuirsi ad uno stato depressivo in cui versa l'uomo e per cuu è in cura in struttura specializzata.

Il 47enne, trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, è stato trattenuto in osservazione, fuori pericolo di vita.