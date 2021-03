Prenestino, in bilico sul cornicione minaccia di buttarsi giù: salvata una ragazza

Mattinata di paura al Prenestino dove una ragazza ha minacciato il sucidio. La giovane, 30 anni, è rimasta in bilico sul cornicione del nono piano di un palazzo, aggrappandosi solamente con le mani. A notarla, alcuni passanti che hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto, alle 10 circa, i vigili del fuoco e la polizia di Stato che hanno collaborato per salvare la ragazza, rassicurandola e imbracandola, per poi portale in ospedale. Trasportata al Pertini in codice rosso, è fuori pericolo di vita.