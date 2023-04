Spintona una donna incinta per rapinarla, interviene il compagno e lo scippatore viene arrestato

Voleva impossessarsi della borsa di una donna, incinta del nono mese, ma è intervenuto il marito e l'aggressore è stato arrestato. L'uomo, 46 anni, cittadinanza algerina, per derubare la sua preda l'ha spintonata, nonostante l'evidente stato interessante.

Tenta di scippare donna incinta

Sul posto, però, era presente anche il compagno della donna che è intervenuto, iniziando una colluttazione con lo scippatore. Dopo pochi minuti, l'arrivo degli agenti del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato ha messo fine alla rissa e alla conseguente fuga del ladro, che è finito in manette. Convalidato il fermo e portato in tribunale, l'algerino è stato condannato per direttissima a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Ruba liquori al supermercato: arrestato

In zona Marconi, gli agenti dell'XI distretto San Paolo e quelli del reparto prevenzione crimine e dell'UPGSP hanno arrestato un cittadino georgiano di 40 anni per furto. Lo straniero, infatti, si era recato in un supermercato di via Pacinotti portando via diverse bottiglie di liquori. Il ladro è stato fermato prima della fuga e l'arresto convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

Rapina in una clinica veterinaria, ladro inseguito da un dipendente

Infine, gli agenti del I distretto Trevi Campo Marzio hanno arrestato un eritreo di 46 anni per rapina impropria. L'uomo ha tentato di rubare l'incasso giornaliero di una Clinica Veterinaria ma, scoperto, è stato inseguito da un dipendente, con il quale è scaturita una colluttazione conclusasi con l'arrivo degli agenti, che hanno bloccato l'uomo. L'arresto è stato convalidato con la misura dell'obbligo di firma.

In totale sono stati 93 i veicoli controllati e 146 le persone fermate per controlli, con 3 locali commerciali ispezionati dal personale della polizia amministrativa.