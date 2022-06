Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 4 anni davanti all'ingresso di un asilo

Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 4 anni a Roma. È quanto successo nella mattinata di lunedì 6 giugno davanti ad un asilo dell'Eur, nella zona di viale dell'Umanesimo. Il tutto sotto gli occhi degli altri genitori che hanno aiutato la mamma del piccolo, capace di attirare la loro attenzione e sfuggire all'orco.

A ricostruire quanto avvenuto sono stati i carabinieri della compagnia Eur chiamati proprio dai tanti testimoni presenti. Secondo quanto emerso, mamma e figlio erano appena usciti dalla struttura mano nella mano. Davanti a loro, a pochi metri di distanza dall'asilo, sbuca un uomo che li punta. Si piazza davanti ai due e farfuglia qualcosa: "È mio figlio quello, dammelo", dice. Una frase che, secondo i riscontri, non corrisponde a verità.

Fatto sta che dopo l'allusione quell'uomo, identificato poi per un senza fissa dimora romeno di 40 anni, passa alle vie di fatto. Strattona il piccolo più volte, provando a portarselo via. Un tentativo di rapimento vero e proprio davanti alla madre che, di tutta risposta, ha reagito urlando - attirando quindi l'attenzione dei presenti - e difendendo il figlio tirandoselo dietro di lei, facendo quindi da scudo per poi divincolarsi definitivamente dalla presa di quell'uomo.

Le grida d'aiuto, ascoltate dagli altri genitori, hanno messo in fuga il malintenzionato fermato poco dopo dai carabinieri, sempre nei pressi di viale dell'Umanesimo. L'uomo, arrestato e portato in caserma, è accusato di tentato sequestro di persona aggravato. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria con la procura che ha ricevuto una informativa in merito al fatto.