Colpito alla testa con un mattone finisce in coma in ospedale

E' stato ricoverato in coma in un reparto di terapia intensiva per tre mesi dopo essere stato brutalmente aggredito. Era il settembre dello scorso anno. A distanza di un anno gli investigatori di polizia hanno ricostruito il tentato omicidio arrestando l'uomo ritenuto colpevole dell'aggressione, un 38enne nato in Tanzania. Allontanatosi da Roma l'uomo è stato scovato dalla polizia a Napoli.

Il tentato omicidio si è consumato esattamente un anno fa, quando il personale del 118 intervenne in piazzale dei Partigiani, di fronte alla stazione ferroviaria Roma Ostiense dove trovò un cittadino tanzaniano privo di coscienza con una ferita alla testa provocatagli da un corpo contundente, un mattone come poi accertato dagli investigatori.

In gravi condizioni l'uomo venne trasferito d'urgenza in ospedale dove venne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa rimanendo in coma nel reparto di terapia intensiva per tre mesi, quando poi si risvegliò.

Una brutale aggressione che ha visto gli investigatori di polizia del commissariato Celio e della squadra mobile di Roma cominciare subito le indagini per chiarire i contorni della vicenda. Riusciti ad ascoltare la vittima, testimonianze, immagini video ed altri elementi utili alle investigazioni, i poliziotti romani sono quindi risaliti all'identità dell'aggressore: un 38enne connazionale della vittima.

Informata l'autorità giudiziaria il gip del tribunale di Roma ha quindi emesso nei confronti dell'uomo l'applicazione di una misura cautelare in carcere. Dato un nome ed un volto al presunto autore del tentato omicidio, gli investigatori hanno cominciato le ricerche del 38enne, nel frattempo resosi irreperibile.

Cominciate le ricerche lo stesso è stato poi individuato a Napoli dagli uomini della questura partenopea che gli hanno notificato la misura cautelare in carcere.