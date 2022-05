Lite nel traffico, spunta il coltello: tentato omicidio sul Lungotevere

Una lite stradale sfociata in tentato omicidio nel cuore di Roma, in pieno giorno, su una strada trafficatissima, lungotevere Farnesina, a Trastevere. Qui, venerdì 13 maggio alle 17, si è sfiorata la tragedia. Tutto è partito da un semaforo rosso non rispettato da parte di un pedone. L'attraversamento, l'auto costretta a rallentare e l'automobilista che non la prende bene, forse lasciandosi sfuggire qualche parola di troppo.

Il pedone, un 50enne romano, non la prende bene, risponde e da qui nasce la lite. Volano parole grosse. Da lì al corpo è un attimo e al culmine della lite spunta il coltello.

A brandirlo il 50enne che prova a colpire il rivale. Ci riesce: uno dei fendenti infatti raggiunge il fianco del 71enne ferendolo, per fortuna in maniera non grave. Nel frattempo sul posto, allertate da passanti, turisti e automobilisti, sono accorse le pattuglie del commissariato Trastevere. I poliziotti hanno bloccato l'aggressore che ora dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.