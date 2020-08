Lite in casa finisce nel sangue, accoltellato più volte dal fratello: è grave

Prima gli insulti, quindi la lite e poi la brutale aggressione. Un diverbio tra fratelli è finito nel sangue a Rocca di Papa. Una tragedia sfiorata con un ragazzo romeno di 21 anni arrestato per tentato omicidio aggravato dai carabinieri intervenuti che, dopo una breve indagine, hanno ricostruito i fatti.

Tutto è avvenuto intorno alle 21:30 circa di venerdì 21 agosto. A dare l'allarme una chiamata al Numero Unico per le Emergenze. Sul posto il personale medico del 118 e i militari dell'Arma, davanti a loro un 19enne ferito più volte da una serie di coltellate.

Ferite profonde alla spalla destra, al fianco e al braccio che hanno fatto perdere molto sangue al ragazzo trasportato con urgenza all'ospedale di Frascati dove è stato operato. Il giovane, in gravi condizioni, non è in pericolo di vita: ne avrà per 40 giorni.

Il fratello 21enne, invece, invece è stato arrestato e portato nel carcere di Velletri. L'arma usata, invece, ancora non è stata trovata.