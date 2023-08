Tentato omicidio Don Coluccia: gip convalida l'arresto dell'uomo che ha provato a investirlo

Il gip di Roma ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere per il ventotenne che la sera di martedì ventinove agosto ha tentato di investire con lo scooter il prete antimafia don Antonio Coluccia impegnato nella marcia della legalità in via dell'Archeolgia, a Tor Bella Monaca. L'uomo è indagato per tentato omicidio e porto di armi abusivo nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma, affidata al pm Antonio Clemente. Il fascicolo a piazzale Clodio è stato aperto dopo che è arrivata una prima informativa della polizia Stato che indaga sulla vicenda. Nello zaino del giovane sono stati trovati anche una mannaia e un martello.

Dopo l'aggressione subita a Tor Bella Monaca, il sacerdote ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un incontro che si è tenuto a palazzo Chigi dove Coluccia ha raccontato le dinamiche dello spaccio e il welfare della droga.

L'aggressione subita "mi ha segnato, non pensavo si potesse arrivare a un'azione del genere. - ha detto il prete antispaccio a Meloni -. Ho avuto paura, mi è arrivato uno scooterone addosso e devo ringraziare l'angelo custode della mia scorta che mi ha spinto via ed è stato colpito in pieno". "Mi sento in pericolo già da tempo perché sto portando via i soldi alle associazioni criminali, il loro welfare, la droga - ha aggiunto -: ogni volta che io presidio una piazza di spaccio sono 10-15-20mila euro che se ne vanno. Ecco perché a chi è assoggettato a questo mondo non va bene la mia azione pastorale, non vanno bene polizia di Stato, carabinieri, e guardia di finanza. Ma cittadini onesti ce ne sono tantissimi, e hanno il diritto di vedere persone positive che le possano aiutare a organizzare la speranza".

I fatti all'altezza del civico 35 di via dell'Archeologia, sotto il serpentore del R5. Qui il giovane, a bordo di un T-Max si stava dirigendo a tutta velocità contro don Coluccia. Da qui l'intervento degli agenti della scorta che hanno sparato per fermare il possibile pericolo. Colpito a un avambraccio il giovane venne trasferito in codice rosso al policlinico Casilino. Oggi il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio.