Tenta di uccidere il cugino a coltellate e si nasconde a Ostia: era ricercato da 2 anni

Ha cercato di uccidere a coltellate il cugino. Dopo averlo colpito riducendolo in fin di vita al culmine di una lite alimentata dall'alcol era stato rintracciato in Belgio, ma di lui dal 2022 si erano perse le tracce. Protagonista della vicenda un cittadino romeno di 40 anni.

L'uomo, ancora non è chiaro come, era arrivato a Ostia. La polizia di Stato lo stava monitorando e la notte scorsa è scattato il blitz. Il 40enne è stato notato dagli agenti mentre percorreva via di Castel Fusano, rasentando la vegetazione lungo la strada. Una volta fermato è stato subito identificato e portato negli uffici del distretto del Lido.

È bastato poco per capire come quella sensazione investigativa fosse una certezza. Gravato dal mandato di arresto europeo emesso dal Belgio, il quarantenne dovrà scontare una pena di otto anni e due mesi per tentato omicidio. Dopo le formalità di rito, adesso lascerà l'Italia.