Pestato davanti alla chiesa, ecco chi lo ha lasciato in fin di vita

Gli investigatori cercavano due aggressori, ne hanno trovati tre. Tre cittadini di origine indiana di 50, 34 e 35 anni, tutti senza fissa dimora e legati da un vincolo di parentela, fermati dagli agenti della polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio.



Sarebbero loro gli aggressori del clochard, un cittadino africano, trovato privo di sensi, il 12 aprile dopo le 18, su una panchina vicina alla basilica a San Pietro in Vincoli nel rione Monti. L'uomo è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni. I quattro si conoscevano in quanto soliti dimorare nell'area di Monti dove è poi avvenuto il pestaggio. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

È stato un passante a richiedere l’intervento ai soccorritori dopo aver notato l'uomo privo di sensi, in una pozza di sangue, steso vicino una panchina. Il clochard senza documenti e non ancora identificato, è stato affidato alle cure del personale medico. In gravi condizioni è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Addolorata con un trauma cranico ed una importante perdita ematica.

Meno di 24 ore dopo l'aggressione, gli investigatori del commssariato Esquilino hanno dato un nome ed un volto agli aggressori, restano ora da accertare con esattezza le motivazioni che li hanno portati a lasciare in fin di vita un clochard.