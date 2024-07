Uno sguardo di troppo e con un coccio di bottiglia riduce in fin di vita un 33enne, poi aggredisce i genitori

Ridotto in fin di vita in strada a Bravetta per uno sguardo di troppo. Una banale lite per futili motivi. Sbattuto in terra e colpito violentemente al volto un 33enne romano è stato poi ferito alla gola con un coccio di bottiglia. A confessare il tentato omicidio alla polizia lo stesso aggressore, quando alcune ore dopo gli agenti sono intervenuti in un'abitazione alla Massimina dove un 30enne stava aggredendo padre e madre. A chiudere il cerchio gli investigatori del commissariato Monteverde di polizia.

Ma andiamo con ordine: sono da poco passate le 4:00 quando il 118 interviene in via di Bravetta, altezza largo Giacomo Guidi, per soccorrere un uomo romano in gravissime condizioni. Svenuto in strada, con il volto tumefatto e una ferita alla gola, il 33enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo, in pericolo di vita. Dell'aggressore nessuna traccia.

Sul posto i poliziotti hanno trovato delle tracce ematiche e dei cocci di bottiglia. Visionate le immagini video della zona le indagini hanno trovato una svolta poche ore dopo. Alle 8:00, sempre la polizia, è infatti stata allertata per una lite in famiglia in un'abitazione di Massimina. Un 30enne, che minacciava i propri genitori.

Una volta in casa il giovane, pensando la polizia fosse intervenuta per quanto accaduto prima a Bravetta, ha confessato loro di essere l'autore del pestaggio avvenuto qualche ora prima. Ascoltato dal magistrato di turno in presenza del suo avvocato il giovane avrebbe poi confermato le proprie responsabilità ed è stato denunciato per tentato omicidio.