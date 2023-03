Con auto ariete tentano furto in tabaccheria

Hanno usato una auto come ariete per sfondare la porta vetrina di una tabaccheria. Qualcosa però è andato storto e al suono dell'allarme la banda ha deciso di mollare tutto e scappare. È quanto successo alle due e venti di lunedì sei marzo, in via Ardeatina 976, al Divino Amore. La vettura usata del gruppo è risultata rubata. I malviventi hanno quindi lasciato lì l'auto, fuggendo a piedi. Sul posto i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona.