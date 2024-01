Scavalca il muro del V municipio, nascondeva arnesi per lo scasso

Stava scavalcando il muro di cinta della sede del V municipio in via dei Larici, quando è stato sorpreso la notte scorsa da una pattuglia dei carabinieri di Centocelle. I carabinieri lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso di attrezzi da scasso. Non è chiaro al momento se il suo intento fosse quello di commettere un furto all'interno dell'edificio istituzionale. L'uomo è stato quindi denunciato.