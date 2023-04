Coppia di ladri tenta il colpo all'ufficio postale entrando dalla finestra

Arrivati dalla Campania, per la precisione da Napoli, per tentare il "colpo" in un ufficio postale di San Paolo, a Roma sud. A due giovani campani di 24 e 19 anni, però, è andata male: qualcuno li ha visti e ha chiamato il 112 e dopo pochi minuti una volante del nucleo radiomobile dei carabinieri si è precipitata sul posto e li ha colti sul fatto, arrestandoli.

Sono le prime ore di sabato 8 aprile, intorno alle 2, quando un furgone - risultato poi noleggiato - si ferma davanti al civico 37 di via Ferdinando Baldelli, a San Paolo. Dal furgone viene tirata su una scala telescopica e due figure raggiungono una finestra al primo piano del palazzo, dove ha sede un grosso ufficio postale. La forzano ed entrano. Non sanno, però, che qualcuno li ha visti.

Chi li vede e capisce subito che possono essere tutto fuorchè dipendenti delle Poste, chiama il 112 e allerta le forze dell'ordine. In pochi minuti una volante del nucleo radiomobile dei carabinieri si precipita sul posto, allertata dalla centrale operativa e sorprende i due, intenti a fare il "colpo" nell'ufficio postale. Dalle verifiche fatte dai militari, i due risultano essere cittadini italiani residenti a Napoli, 24 e 19 anni. Il più grande dei due, oltre ad essere in possesso di documenti contraffatti, è anche agli arresti domiciliari in Campania.

Entrambi, a disposizione dell'autorità giudiziaria, sono accusati di tentato furto, mentre solo il 24enne anche di evasione.