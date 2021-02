Con furgone ariete sfondano vetrina e provano a rubare la cassa continua

Oltre i danni alla struttura non è stato rubato nulla, per le indagini tratta il distretto Casilino

Hanno usato un furgone ariete per saccheggiare il supermercato Tuodì. E' successo nel quartiere Giardinetti, in via Carlo Santarelli nella notte tra il 22 e il 23 febbraio. La banda, almeno quattro uomini con il volto travisato, con il mezzo pesante ha rotto la vetrata d'ingresso dell'esercizio.

Una volta distrutta, i ladri si sono diretti verso la cassa continua ma il sistema di allarme ha fatto scappare i malviventi, fuggiti senza malloppo. Sul posto gli agenti del distretto Casalino della polizia di Stato che hanno così iniziato le indagini. Ingenti i danni al supermercato.