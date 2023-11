Entra nel deposito Atac per rubare cavi in rame

Ancora un atto vandalico contro Atac, questa volta non contro i mezzi pubblici. Ieri sera, un cittadino straniero insieme altri complici, si è introdotto nel deposito in via Monte del Finocchio e ha tentato di asportare dei cavi in rame, ma è stato sorpreso dal personale addetto alla vigilanza che ha allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno arrestato e portato l'uomo, un 40enne romeno, in caserma. Nessuna interruzione di pubblico servizio.