Impianto Ama Rocca Cencia, la sorveglianza sventa furto di benzina

Furto di Natale sventato all'interno dell'impianto Ama di Rocca Cencia. Gli addetti alla sorveglianza della municipalizzata, nella serata del 24 dicembre hanno messo in fuga un uomo che tentava di rubare il carburante dai mezzi aziendali.

L'episodio è avvenuto il giorno della Vigilia di Natale nell'ex Tmb di Rocca Cencia, dove si trovano i mezzi aziendali. Un uomo si aggirava furtivamente con una tanica nel parcheggio ed è stato notato dagli addetti della municipalizzata in servizio. Colto quasi sul fatto, nel tentativo di rubare la benzina, si è dato alla fuga. L'Ama ha fatto sapere che ha sporto denuncia contro ignoti.

Nel frattempo Ama fa sapere che sono quasi conclusi i lavori per installare le telecamere di sorveglianza sui perimetri degli impianti e degli stabilimenti Ama. Da gennaio anche Rocca Cencia avrà il suo sistema di videosorveglianza per monitorare la struttura in tempo reale.