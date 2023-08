Tentato furto a casa del ministro Antonio Tajani

Hanno provato a forzare una porta finestra per entrare a casa del ministro Antonio Tajani, però l'antifurto li ha fatti desistere.

Il tentativo è così fallito e l'abitazione privata di Tajani, ai Parioli, non è stata violata. L'allarme è scattato domenica sera. Dopo il tentativo di furto il ministro ha allertato la sua scorta. Sul posto i carabinieri con la sezione rilievi di via In Selci per il supporto tecnico scientifico. Sono state esaminate le inferriate della porta finestra alla ricerca di impronte digitali utili. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza dello stabile e delle strade vicine. Si lavora per individuare i responsabili del fatto.