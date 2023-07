Tentano di ucciderlo dopo una lite per motivi religiosi: gettato dal terrazzo da tre uomini

Hanno litigato per motivi religiosi. Tre cittadini del Pakistan di 23, 25 e 26 anni, in Italia senza fissa dimora ma temporaneamente domiciliati presso il centro di permanenza di largo Tommaso Perassi, stavano ascoltando una omelia musulmana ad alto volume quando un egiziano di 23 anni ospite dello stesso centro, gli ha chiesto di abbassare il volume del canto religioso.

I tre a quel punto hanno reagito e lo hanno afferrato per le braccia e le gambe e una volta sollevato di peso lanciato di peso dal balcone della camera dove erano alloggiati, situata al primo piano, a una altezza di circa 4 metri. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Aurelia Hospital, in codice rosso ma non in pericolo di vita, dove è ancora ricoverata in osservazione.

I carabinieri della compagnia Trastevere hanno ricostruito il tutto e arrestatoi tre cittadini. I militari erano intervenuti in seguito di richiesta giunta al numero di emergenza 112. Quindi hanno raggiunto la struttura che ospita diversi cittadini stranieri e iniziato le indagini. Il tribunale di Roma ha convalidato il fermo e ha disposto il carcere per tutti.