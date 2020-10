Tenta di rapinare un supermarket armato di forbici e scappa: fermato dai carabinieri

È entrato all’interno di un minimarket per rubare l’incasso ma la sua fuga è terminata davanti a una pattuglia dei carabinieri. I fatti in via Castelfidardo, zona Castro Pretorio, nella serata di sabato quando un uomo, di origini polacche, 35enne e senza fissa dimora, ha minacciato armato di forbici il dipendente dell’attività commerciale intimandogli di consegnare l’incasso della giornata.

Alle urla della vittima, l’uomo ha rinunciato alla rapina e ha iniziato a fuggire seguito dal negoziante. La sua fuga è stata fermata dall’arrivo di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Centro che percorreva la strada in quel momento. Vista la scena, i militari sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo ancora in possesso delle forbici. È stato ammanettato e portato in caserma.