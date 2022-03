La tentata rapina nel parcheggio del ristorante e il ladro che spara per scappare

Una tentata rapina, due colpi di pistola esplosi e tanta paura. Sabato sera movimentato nella zona del Gianicolo dove un uomo di 64 anni è finito vittima di un tentativo di rapina. Conclusa la cena in un noto ristorante, il 64enne è uscito per recuperare l'auto nel parcheggio. Aiutato dal buio, ad attenderlo ha trovato un malvivente che, armato di pistola, gli ha ordinato di consegnare il portafogli.

La vittima però non si è data per vinta ed ha reagito, facendo di fatto desistere il malintenzionato dai suoi intenti. Per guadagnarsi la fuga però quest'ultimo ha deciso di sparare dei colpi di pistola, uno dei quali ha centrato - distruggendolo - il finestrino di un'auto in sosta. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine, con auto dei carabinieri accorse sul posto.

Raccolta la testimonianza della vittima già da ieri sera sono iniziate battute di ricerca del ladro, al momento però senza esito.