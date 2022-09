Entra nel ristorante armato di pistola, il personale del locale reagisce e lo blocca

Ha tentato una rapina, armato di pistola, in un ristorante. Il tutto però senza fare i conti con il personale che ha reagito e lo ha bloccato. È quanto successo sabato scorso intorno alle ore 23:30 nel locale cinese in via del Mare, a Pomezia.

L'uomo, 40enne, si è presentato nel locale armato di una pistola (poi rivelata a salve e priva del tappo rosso) chiedendo l’incasso della serata. I dipendenti però lo hanno affrontato e ne è nata una colluttazione. A quel punto il malvivente è stato bloccato e quindi arrestato dai carabinieri allertati nel frattempo e arrivati sul posto. Il 40enne è accusato di tentata rapina.