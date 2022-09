Titolare del negozio di parrucchiere reagisce a rapina: ladro distrugge porta a vetri e scappa

Ha reagito ad una rapina, fronteggiando un uomo armato di bastone e lo ha messo in fuga. È successo intorno alle 18 di sabato 10 settembre a Roma, nella zona dell'Esquilno, dove il titolare di un negozio da parrucchiere ha evitato che un malvivente, un cittadino del Mali di 22 anni, gli portasse via 200 euro dalla cassa.

A quel punto il malvivente, ha preso a calci la porta a vetri del negozio infrangendola. Grazie al sommario identikit, il giovane è stato preso mentre scappava a piedi lungo via Giolitti, quando ormai aveva raggiunto piazza dei Cinquecento. In mano aveva ancora il bastone. Per il cittadino del Mali è scattato l'arresto per due reati: tentata rapina e danneggiamento.