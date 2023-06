Pigneto: "Che bel cane", poi provano a rapinarli all'ingresso del parco

Stavano portando il cane a fare la passeggiata mattutina. Una camminata di routine, in un parco del quartiere. A rovinare il buongiorno di due ragazzi una coppia di rapinatori, che dopo averli avvicinati con una scusa ha provato a rapinare uno dei due amici dello smartphone. Un tentativo fallito, con i due malviventi poi messi in fuga. Accade al Pigneto, al parco del Torrione, dove lo scorso mese di maggio si era verificato un episodio simile, ma in quel caso il furto venne consumato.

Avvicinati con la scusa del cane

La richiesta d'intervento alla polizia intorno alle 7:00 di martedì 13 giugno dall'ingresso del parco in via Ettore Fieramosca, strada che collega la Prenestina al quartiere di Casal Bertone. "Che bel cane", questo il complimento con la quale la coppia di malviventi ha avvicinato le loro prede. Poi uno dei due ha infilato le mani nelle tasche di uno dei due amici provando a rubargli il telefonino. La possibile vittima ha però reagito e insieme all'amico è riuscita a mettere in fuga i due ladri.

Rapinatori in fuga

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Ascoltati i due amici hanno riferito di essere stati avvicinati da due uomini di carnagione scura. Cominciata una battuta di ricerca da parte degli agenti i due malviventi sono riusciti a fare perdere le tracce dopo essersi allontanati verso piazzale Prenestino.

La rapina di maggio

Sempre al parco del Torrione, ancora all'ingresso di via Fieramosca, furono i carabinieri e il 118 a intervenire intorno alle 21:00 dello scorso 10 maggio. Una volta arrivati nell'area verde del Prenestino-Labicano i soccorritori trovarono un uomo, un 51enne iraniano, ferito, poi trasportato dall'ambulanza all'ospedale Vannini.

Ascoltato dai militari dell'Arma la vittima riferì di essere stata sorpresa nel parco da due uomini a lui sconosciuti. Poi le botte, a cui fece seguito la rapina. Anche in quel caso i due malviventi riuscirono a dileguarsi fra le strade del Pigneto.