La commessa della gioielleria che ha messo in fuga due ladri armati di pistola

Non si è fatta intimorire e pur avendo davanti due uomini armati di pistola, è riuscita a metterli in fuga. Protagonista la commessa di una gioielleria in via Cola de Rienzo, nel pieno centro di Roma che di fatto ha sventato una rapina nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio nel lussuoso negozio della zona di Prati.

Sul posto la polizia, che indaga, è il 118 anche se nessuno è rimasto ferito. Due rapinatori armati di pistola sono entrati nel negozio, che si trova in una delle arterie commerciali più importanti della città, sempre frequentata da passanti.

La commessa è però riuscita a dare l'allarme al Nue 112 ed è riuscita a scappare, rifugiandosi in un negozio vicino. I rapinatori, vista la reazione della donna, a quel punto sono scappati. Le indagini per trovare i due sono in corso.