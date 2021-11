"Stasera torniamo e ci prendiamo tutto": la tentata rapina finisce male

È entrato in una farmacia di piazza Vittorio, con cappello da baseball e mascherina, e ha chiesto al titolare una serie di siringhe per poi minacciare il titolare dicendo che sarebbero tornati per "spaccargli la testa" e rubare tutto l'incasso. Il tutto mentre un suo amico, facendo da palo all'esterno, aveva un cane al guinzaglio.

Usciti dalla farmacia, i due sono fuggiti verso la metro A mentre il titolare dell'esercizio ha chiamato il Numero Unico per le Emergenza, raccontando della minaccia della tentata rapina. Sulle loro tracce, i poliziotti del commissariato San Lorenzo e Porta Pia, che sono riusciti a bloccarli sulla banchina della fermata Vittorio Emanuele. Identificati per un uomo di 53 anni e uno di 38 anni, entrambi partenopei, sono stati arrestati per tentata rapina in concorso. Un colpo fallito sul nascere.