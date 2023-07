Paura in banca, armati di pistola entrano e minacciano i dipendenti: "Dateci tutti i soldi"

Pomeriggio di paura nella filiale di Torpignattara della banca Monte Paschi di Siena. All'apertura della fascia pomeridiana, quella delle 14.30, tre uomini con volto parzialmente travisato, hanno seguito i dipendenti e si sono introdotti nell'istituto di credito di via Casilina 410, minacciandoli con delle pistole.

La banda ha chiesto di aprire le cassette di sicurezza e di consegnare tutti i soldi, mentre due di loro tenevano sotto tiro i lavoratori. Qualcosa però sarebbe andato storto, tanto che il colpo non è riuscito. Il sistema d'allarme integrato ha allertato il numero unico per le emergenze e sul posto si sono fiondati i carabinieri. Il gruppo, ormai alle strette, fugge a bordo di due motorini, gli stessi usati per raggiungere la banca.

Prima della fuga i ladri si portano a casa un magro bottino, rubando due orologi dei dipendenti, uno di poco valore, l'altro di poche centinaia di euro. Ora sono scattate le indagini. I carabinieri stanno cercando tre uomini a bordo di due scooter. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di zona.