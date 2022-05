Con frullino e piede di porco tenta di occupare appartamento a Casal Bruciato

Residenti allarmati per i rumori e tante segnalazioni giunte al numero unico per le emergenze. Alert che hanno portato a Casal Bruciato i carabierini.

Giunti in via Sebastiano Satta i carabinieri hanno sorpreso una donna romana che, mediante un attrezzo elettrico e un piede di porco, stava tentando di forzare la porta dell’immobile, disabitato e destinato a nuova assegnazione. L'intento era chiaramente quello di occuparlo abusivamente. La donna è stata identificata e denunciata a piede libero per danneggiamento e tentata occupazione.