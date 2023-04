Tentano di occupare un appartamento, i residenti chiamano la polizia e vengono bloccati

Una via vai rumoroso, tale da svegliare e attirare l'attenzione di alcuni residenti, alcuni dei quali già a letto. Volevano occupare un appartamento, ma maldestramente, hanno svegliato quelli che sarebbero diventati, nelle loro intenzioni, i nuovi vicini. Un trambusto che ha fatto scattare l'allarme e la chiamata al 112.

Siamo in via Giulio Pasquati, al civico 160, zona Vigne Nuove. Un complesso di appartamenti Ater, già oggetto di segnalazioni e occupazioni in passato.

Qui poco dopo la mezzanotte di venerdì 14 aprile sono intervenuti gli agenti del commissariato Fidene che hanno colto sul fatto i due maldestri aspiranti occupanti.Stavano provando a forzare la porta dell'appartamento. Con loro arnesi atti allo scasso. Fermati dagli agenti e identificati, per loro è scattata la denuncia a piede a libero.

Secondo quanto apprende RomaToday da alcuni residenti, i due denunciati avrebbero agito calandosi dal terrazzo, come veri e proprio ladri. Diverse sono state nel corso del tempo le segnalazioni all'Ater e alle varie istituzioni, tutte rimaste inascolate.