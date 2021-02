Appena condannato tenta evasione fuori dal Tribunale dei minorenni

Tentata evasione fuori dal Tribunale dei Minorenni di Roma. A provare a scappare un ragazzo marocchino, con lo stesso bloccato dagli agenti della penitenziaria del carcere minorile di Casal del Marmo prima di riuscire a darsi alla fuga. Lo rende noto il Sindacato Osapp.

I fatti intorno alle 11:00 di martedì mattina nel Tribunale di via dei Bresciani, fra via Giulia e lungotevere dei Sangallo, in Centro Storico a Roma. Una evasione "premeditata", con il ragazzo che terminata l'udienza, una volta uscito dal Tribunale, ha provato a scappare divincolandosi dal controllo dei baschi azzurri. Una fuga sventata sul nascere dagli agenti della penitenziaria che lo hanno bloccato non senza difficoltà per poi trasferirlo nel carcere minorile di Roma dove sconterà la sua pena.

"La polizia penitenziaria come sempre ha mostrato grande professionalità e correttezza nell'espletamento dei compiti affidati - dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp - tenendo alto quell'orgoglio e quella dignità del Corpo che da sempre la contraddistingue".