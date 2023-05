Scavalca il muro e tenta evasione dal carcere: detenuto bloccato

Una tentata evasione è andata in scena al carcere di Regina Coeli. A dare la notizia è stato il sindacato Fns Cisl Lazio. "Apprendiamo che solo grazie alla certosina attenzione di una unità di polizia penitenziaria è stato evitato un tentativo di fuga di un detenuto dal passeggio settima sezione che ha scavalcato il muro e si è diretto verso la matricola", spiega il segretario Massimo Costantino.

"Ieri è stato annunciato dal DAP dipartimento amministrazione penitenziaria che in sede arriveranno 20 unità di polizia penitenziaria speriamo che arrivino presto", continua il sindacalista, mentre tutta la Fns Cisl Lazio "esprime vivo compiacimento in quanto il personale seppur in condizioni critiche espleta egregiamente il periodo servizio con senso di abnegazione e responsabilità garantendo sempre la sicurezza dell’’istituto e della collettività tutta".