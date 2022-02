La tentata estorsione ai danni di un benzinaio scoperta per caso dai carabinieri

Pensavano di aver trovato un rapinatore pronto a colpire invece, una volta aspettato il momento giusto hanno scoperto che quei movimenti sospetti, erano di un uomo che stava mettendo in atto una estorsione. È quanto successo alle porte di Roma, tra Frascati e Ciampino dove i carabinieri, quasi per caso, hanno arrestato un 'cravattaro'.

L'uomo, 48 anni, era stato visto nei pressi di un'area di servizio di Frascati, in atteggiamento sospetto da una pattuglia di carabinieri che, temendo si potesse trattare appunto di un tentativo di rapina, hanno deciso di tenere d'occhio la situazione notando che un benzinaio, salito sulla sua auto, veniva seguito dall'auto guidata proprio dal 48enne.

I due, quindi, si sono fermati nel comune di Ciampino. Una volta scesi, dopo un breve parlottare, il giovane evidentemente impaurito, ha consegnato una busta al 48enne. A quel punto è scattato l'intervento dei carabinieri.

Nella busta trovata tra le mani dell'uomo sono stati trovati 400 euro in contanti che per il 26enne, come accertato successivamente, rappresentavano una tranche di una somma di denaro che il presunto estorsore aveva richiesto giorni prima. L'indagato, peraltro gravato da numerosi precedenti dello stesso genere, è stato condotto in carcere. È "gravemente indiziato del reato di estorsione", spiegano dall'Arma.