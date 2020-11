Collatino, armato di scacciacani tenta furto nel centro Snam Rete Gas

E' entrato di notte nel Centro Snam Rete Gas di via del Flauto per smontare uno dei mezzi presenti all'interno. Il ladro, però, all'una del 31 ottobre è stato bloccato dalla polizia e arrestato per tentato furto aggravato.

Il 24enne, infatti, una volta entrato ha fatto scattare l'allarme ed è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza mentre rimuoveva dei pezzi meccanici da un veicolo. Durante il tentativo di fuga, ha gettato a terra un passamontagna ed una scacciacani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bloccato dai poliziotti è stato accompagnato negli uffici di polizia. Poco distante, è stato rinvenuto anche uno zaino contenente un coltello ed arnesi atti allo scasso, sottoposti a sequestro.