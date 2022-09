Tenta di rubare dalle auto in sosta: arriva la polizia e scappa

Dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale i due cittadini sudamericani arrestati dagli agenti del commissariato Celio. Un argentino di 26 anni e una colombiana di 37 erano impegnati a saccheggiare le auto in sosta lungo via Terme di Caracalla.

A notare l'uomo una pattuglia in zona per dei controlli. Armeggiava su un'auto, provando a forzarne l'apertura. Vista la pattuglia si è avvicinato ad un'auto salendovi a bordo e provando a fuggire a tutta velocità. La polizia lo ha seguito fermandolo poco dopo. Con lui la 37enne colombiana: in auto, a bordo con loro, arnesi atti allo scasso.

Fermati, i due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.