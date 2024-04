25 aprile a Roma, tensioni a Porta San Paolo. Piazza contesa tra Brigata Ebraica e pro Palestina

Momenti di tensione a Porta San Paolo nel giorno del 79° anniversario della Liberazione dell'Italia. Tra le 8 e le 8.30 di questa mattina si sono svolte due manifestazioni contemporanee, nella stessa area ma di fazioni opposte: da una parte i pro-Israele guidati dalla Brigata Ebraica, dall'altra i pro-Palestina con studenti palestinesi, collettivi universitari di estrema sinistra, Potere al Popolo e Partito Comunista. Lanci di oggetti, slogan, ma nessun episodio particolarmente grave e nessun ferito.

Tensioni a Roma per il 25 aprile

Una situazione potenzialmente incandescente quella che si è verificata a Porta San Paolo nel giorno della Festa della Liberazione. In attesa dell'arrivo del corteo dell'Anpi e dei comizi sul palco allestito dall'associazione dei Partigiani, in piazza dalle 8 del mattino c'erano due distinte fazioni. Da una parte i pro Palestina, dall'altra la Brigata Ebraica. A dividerli un cordone delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

Lanci di pietre e barattoli

Insulti e accuse scambiate tra i due schieramenti, lanci di oggetti (tra questi petardi, barattoli e sassi) che secondo quanto si apprende sarebbero arrivati dalla parte dei pro-Israele verso l'altro schieramento e hanno sfiorato anche i cronisti presenti sul posto per raccontare l'evento. Lo zaino di un manifestante pro-Palestina è stato distrutto dal lancio di una bomba carta, ma non è rimasto ferito nessuno. I movimenti che sostengono la Palestina hanno più volte urlato "Fascisti" a quelli della Brigata Ebraica, aggiungendo "Fuori Israele dalla storia" e "Basta alla violenza di chi giustifica un altro genocidio nei giorni nostri", come riferisce l'Ansa, da parte di un ragazzo di Cambiare Rotta, movimento studentesco radicale.

Le forze dell'ordine dopo circa due ore hanno disperso i manifestanti pro-Israele, mentre i pro-Palestina hanno iniziato un mini corteo diretto in zona FAO.